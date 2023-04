Lugo Vintage Festival, ai nastri di partenza l'edizione di primavera 2023

Sabato 15 e domenica 16 aprile il centro storico di Lugo si veste di vintage. Torna infatti, per l'undicesimo anno, l'edizione numero 32 di 'Vintage per un giorno', il vintage market che rappresenta il cuore pulsante della più ampia manifestazione Lugo Vintage Festival con il patrocinio del Comune di Lugo. Consacrato recentemente tra i cinque imperdibili appuntamenti in Italia per chi acquista vintage niente di meno che dalla rivista Vogue, è stata premiata la cura con cui gli organizzatori selezionano ogni anno i 2 chilometri di banchi espositivi con circa 300 espositori provenienti da tutta Italia: dall’abbigliamento agli accessori, dal modernariato ai vinili tutti gli articoli sui banchi parleranno di passato ma come sempre strizzando l’occhio al futuro; non a caso, infatti, i visitatori della manifestazione sono sempre più i giovani che trovano nelle felpe Nike anni ‘90 o nei giubbotti college un modo per rinnovare il guardaroba in maniera sostenibile.

Proprio la sostenibilità della moda è ancora una volta uno dei temi principali degli eventi collaterali in programma: sabato dalle 10 alle 17 infatti si terrà lo Swap Party nel giardino della Rocca a cura dell’associazione Gli Ecocentrici: chiunque potrà portare i suoi capi e scambiarli con altri in esposizione. Oppure si può “saccheggiare” il negozio di Angelo con un piccolo gioco a tempo che permette ad un costo fisso di 15, 25 o 35 euro di riempire il più possibile una busta di articoli vintage. Le Pescherie della Rocca inoltre ospiteranno nella giornata di sabato la Walk-in Tattoo Convention dove 20 fra i migliori tatuatori del territorio si metteranno a disposizione per una no-stop di tattoo per tutti gli appassionati del genere old school e non.

La musica è sempre protagonista dei weekend del vintage festival: presso la Birreria sabato dalle 16 rock’n’roll con Dj Sauro. Sabato sera nella due giorni di eventi battezzata Lughé RoccaFest a cura dell’associazione culturale CCA Lughè ci sarà la Club night: dalle 18 Giacomo Toni live e a seguire dj set funk&disco Grooves by 12 pollici, Relative, Kusco Pez e Gege nei giardini pensili della Rocca. La giornata di domenica però verrà riservata ad un approfondimento su Lucio Battisti e il suo lato più alternativo dalle ore 15 talk con ospiti Claudio Maioli (musicista e compositore), Matteo Garavini (12 pollici social club), Federico Savini (Blow-up, Settesere). A seguire Dj set con Acid Baffo (the other side of Lucio B) Damiano (groove italiano) e alle h 19.30 Insolite incursioni italiane, Musica e Parole con Glauco e “Il Tenero” Giacomo.

Le stranezze del vintage, la morbosa curiosità che è insita in ogni collezionista a caccia del pezzo anomalo o mancante, la ricerca dell’introvabile sapientemente riassunta nella grafica di quest’anno ad opera di Piero Ruggeri saranno i fili conduttori delle due edizioni 2023: una piccola anticipazione della mostra che si terrà alle Pescherie a ottobre la si può trovare già ora in Via Garibaldi presso il negozio Lapilli al num.46: wunderkammer, magia e stranezze in un estratto della collezione del mitico Mago Jabba e dei suoi illustri amici dai freak show alla tv, ospiti della mostra. La manifestazione si terrà sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19 nel centro storico di Lugo anche in caso di maltempo. Ingresso libero. Per informazioni: lugo@vintageperungiorno.com.

“Arriva una nuova edizione di uno degli eventi più attesi a Lugo che richiama migliaia di persone da fuori città ed è per noi motivo di orgoglio - ha detto il sindaco Davide Ranalli - Siamo molto felici perché, con la grande visibilità avuta nelle scorse settimane grazie al docufilm sul centenario dell’Aeronautica Militare e su Francesco Baracca, Lugo è in questo momento molto visibile e molto attrattiva. Quest’anno, nel festival, tornerà l’attenzione sul mondo del tatoo; sarà un’edizione piena di iniziative rivolte ad un pubblico trasversale che diventa esso stesso un elemento di colore e vivacità”.

L'assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati ha aggiunto: "La ricchezza del Lugo Vintage Festival è che in questi anni il progetto è cresciuto e ha dimostrato come può comunicare con tante e diverse realtà del territorio e può interessare un pubblico di tutte le età. Vorrei solo fare un piccolo esempio di quanto la cultura vintage possa contaminare tutti gli ambiti ed è quello del juke boox, ovvero il juke box che in biblioteca racconta le storie e che ha avuto uno straordinario successo”.

Angelo Caroli di Angelo Vintage Palace ha spiegato: "Sono felice che l'evento sia cresciuto e stia diventando sempre più importante, non solo dal punto di vista dell'affluenza ma anche della qualità. Viviamo un momento storico in cui il vintage attira grande attenzione e interesse e rappresenta per i più una novità, ma per noi che ci occupiamo di vintage da più di 40 anni è normalità, uno stile di vita. Vedere che questa mia realtà e passione, che vivo tutti i giorni con dedizione, è finalmente riconosciuta è una grande soddisfazione per me".

Ilaria Laghi di Vintage per un giorno ha concluso: “Il tema di quest’anno è legato alla curiosità, alla spasmodica ricerca del pezzo introvabile che caratterizza ogni collezionista o semplice amante del vintage. L’immagine femminile di quest’anno, curata dal fumettista Piero Ruggeri, vuole infatti incarnare una ricercatrice di tesori e stranezze. La stranezza, la wunderkammer infatti è tema della mostra di ottobre che già da questa edizione verrà svelata in un’anticipazione visibile presso il negozio Lapilli di corso Garibaldi. Maghi, freak show e giocolieri faranno incursioni nel centro storico in memoria del Mago Jabba, noto personaggio lughese. È infine continuo motivo di orgoglio per noi la collaborazione con giovani e realtà associative del territorio che ad ogni edizione si attiva per creare momenti culturali, artistici e musicali unici per la nostra città come quello organizzato dal CCA Lughé nel giardino pensile della Rocca Estense o l’evento speciale su Lucio Battisti di domenica alle Pescherie della Rocca”.