Luminarie, mercatini, concerti, degustazioni e tanto altro: Russi si prepara al Natale

Tantissime iniziative vi aspettano a Russi durante tutto il periodo natalizio! Si entra subito nell'atmosfera di festa già venerdì 8 dicembre, con la tradizionale accensione dell'albero di Natale in piazzetta Dante accompagnata dal concerto gospel del gruppo Voices of Joy e dal mercatino delle Associazioni nell'adiacente piazza Farini, dove per tutta giornata (dalle 10 alle 18) sarà attiva la raccolta solidale di doni natalizi “Missione Natale”.



Nel week end, più precisamente domenica 10, la prima delle tre giornate tanto attese dai russiani e non: per la prima volta Palazzo San Giacomo aprirà le sue porte da mattina a sera in una veste completamente nuova, che ospiterà colazioni contadine in musica, mercato degli agricoltori e degli artigiani, conversazioni, laboratori, giochi, percorsi di degustazione, agri-aperitivi, dj set, visite guidate, maghi, spettacoli, letture di fiabe romagnole, un’asta tutta da ridere e tanto altro.



Tornando in centro storico, naturalmente non mancheranno le mostre, a partire da quella dedicata al gioco di carte Zugaross, allestita alla Biblioteca Comunale, fino a quella di pittura e presepi artigianali, organizzata dall'Associazione Culturale Artej nei locali di Punto InComune in piazza Farini 37. Ampio spazio poi anche alla musica, a Russi e nelle frazioni, con moltissimi concerti che vanno dal Sax Arts Festival in Teatro al gospel della Corale San Pier Damiani (sia nella Chiesa Arcipretale che al Centro Porta Nova), fino ad arrivare al consueto Concerto di Natale della Banda Città di Russi nel Teatro Comunale, che vedrà anche l'esibizione di Eva Macaggi con Francesco Ricci il 5 dicembre e della Ariane Daikite Band il 30 dicembre.

Per i più piccoli tanti laboratori, letture animate e in lingua, “l'Insalata di Fiabe” del 28 dicembre in biblioteca, gli spettacoli circensi “Billo Circus” e “Pindarico” e lo spettacolo teatrale per bambini e bambine dai 3 anni in su “Streghe”, in scena sabato 6 gennaio alle ore 16 nel Teatro Comunale di via Cavour.

Infine non dimentichiamo il contest fotografico «Il Natale in uno scatto!», quest'anno su Instagram, a cui si può partecipare dall'8 dicembre al 7 gennaio semplicemente taggando l'account Instagram @comune_di_russi e usando l'hashtag #russinatale2023.



IL PROGRAMMA



30 novembre-3 febbraio

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

NELLA TANA DI ZUGAROSS

meraviglie di Russi in mostra per un compleanno tutto da giocare!

2-3 dicembre

10.00-18.00 | ex Chiesa in Albis | piazza Farini 17

MISSIONE NATALE

raccolta dei pacchi di Natale

sabato 2 dicembre

ore 10.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

LETTURA ANIMATA

con i lettori volontari

dai 6 ai 10 anni

ore 15.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

CINO CANTIMORI, IL PITTORE

conversazione con Maria Rita Bentini, Marina Tesselli, Elio Pezzi

a cura di Pro Loco Russi

ore 20.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10

FINISCE PER 'A'

spettacolo di Eugenio Sideri

Linea Rosa ODV festeggia 32 anni di attività

domenica 3 dicembre

ore 11.15 | Teatro Comunale | via Cavour 10

CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE DI RUSSI

ore 14.30 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

VOGLIA DI LIBERTÀ

proiezione del video realizzato dal Comune di Russi in collaborazione con ANPI Russi

lunedì 4 dicembre

9.00-13.00 e 14.30-18.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

HUMAN LIBRARY

letture dedicate ai grandi autori per grandi e piccini

martedì 5 dicembre

ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10

VIAGGIO IN ITALIA

concerto di Eva Macaggi e Francesco Ricci

mercoledì 6 dicembre

ore 18.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

CINEFORUM: WOLF CHILDREN

proiezione film di animazione e pizzata finale

dagli 11 ai 17 anni

ore 20.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10

IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE NEL COMUNE DI RUSSI

serata di informazione e formazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza

8 dicembre-6 gennaio

Chiesa dei Servi | via Trieste

IL PRESEPE... CHE MERAVIGLIA!

la tradizione della nascita di Gesù a casa nostra

inaugurazione venerdì 8 dicembre ore 12.00

venerdì 8 dicembre

10.00-18.00 | piazzetta Dante

MISSIONE NATALE

raccolta dei pacchi di Natale

ore 15.00 | piazza Farini

MERCATINO DELLE ASSOCIAZIONI

ore 17.30 | piazzetta Dante

ACCENSIONE DELL'ALBERO E CONCERTO GOSPEL

con Voices of Joy

sabato 9 dicembre

9.30-18.00 | piazza Farini

INGEGNOSAMENTE NATALE...

mostra-mercato degli hobbisti

ore 15.30 | piazzetta Dante

LABORATORIO DI MOSAICO

a cura di Silvana Costa

ore 16.00 | piazzetta Dante

PINDARICO

spettacolo a cura di Circo Improvviso

domenica 10 dicembre

10.00-20.00 | Palazzo San Giacomo

IL PALAZZO DI NATALE

un Natale per tutta la famiglia a Palazzo San Giacomo

ore 18.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

SAX ARTS FESTIVAL: PORTRAITS

Quartetto Saxofollia in concerto

lunedì 11 dicembre

ore 20.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

JUBILATE DEO

il Mistero del Natale, parole e note per la pace

martedì 12 dicembre

ore 20.45 | Chiesa Arcipretale | piazza Farini

MUSICHE DI NATALE

con la Corale San Pier Damiani

mercoledì 13 dicembre

16.00-18.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

INFODAY SULLA MOBILITÀ EUROPEA PER I GIOVANI

iniziativa nell'ambito del progetto Euphoria

giovedì 14 dicembre

ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10

MIO PADRE. APPUNTI SULLA GUERRA CIVILE

di e con Andrea Pennacchi

venerdì 15 dicembre

ore 11.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

L'EUROPA NON CADE DAL CIELO

cronistoria sentimentale di un sogno, di un'idea, di un progetto

spettacolo nell'ambito del progetto Europe Live

ore 14.30 | Sala del Consiglio

LA POPOLAZIONE INVECCHIA: PREPARARSI AL CAMBIAMENTO

con la dott.ssa Manuela Zambianchi

a cura di Coordinamento Donne SPI CGIL

ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia

LETTURA ANIMATA

con le Faville

dai 3 ai 6 anni

16 dicembre-7 gennaio

Punto inComune | piazza Farini 34

LA NATIVITÀ

mostra di pittura e presepi artigianali, a cura di Artej

inaugurazione sabato 16 dicembre ore 17.00

sabato 16 dicembre

9.30-18.00 | piazza Farini

INGEGNOSAMENTE NATALE...

mostra-mercato degli hobbisti

ore 15.30 | piazzetta Dante

BILLO CIRCUS

intrattenimento circense per grandi e piccini

ore 15.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

CARLO E DELIO CANTIMORI TRA STORIA E POLITICA

conversazione con Francesco Torchiani e Lucio Biasiori

a cura di Pro Loco Russi

ore 16.00 | piazzetta Dante

ZOC AD NADÈL

lotteria e vin brûlé

domenica 17 dicembre

10.00-20.00 | Palazzo San Giacomo

IL PALAZZO DI NATALE

un Natale per tutta la famiglia a Palazzo San Giacomo

ore 15.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

LOTTERIA DI AUTOFINANZIAMENTO

ore 15.00 | giardino della Rocca "T. Melandri"

PRESEPE VIVENTE

dell'Asilo Giardino "L.C. Farini" di Russi

lunedì 18 dicembre

ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

CONVERSAZIONE EDUCATIVA

con Monia Monti

martedì 19 dicembre

ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10

IL CIRCOLO DELLE ARTI

serata tra teatro, musica e storie a sorpresa

a cura di Le Belle Bandiere

giovedì 21 dicembre

ore 20.45 | Chiesa Arcipretale, sala Sant'Apollinare | piazza Farini

CONFERENZA SULL'ICONOGRAFIA DEL NATALE

a cura del professore Giovanni Gardini

venerdì 22 dicembre

ore 21.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

CONCERTO DI NATALE

della Banda Città di Russi

sabato 23 dicembre

ore 10.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

LETTURA ANIMATA

con i lettori volontari

dai 6 ai 10 anni

ore 14.30 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

CORO DI NATALE E BRINDISI

con la Corale Domenico Babini

domenica 24 dicembre

10.00-16.00 | Palazzo San Giacomo

IL PALAZZO DI NATALE

un Natale per tutta la famiglia a Palazzo San Giacomo

ore 21.00 | Chiesa Arcipretale | piazza Farini

RECITA DI NATALE

giovedì 28 dicembre

ore 10.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

INSALATA DI FIABE: FIABE DAL MONDO

letture in lingua

sabato 30 dicembre

ore 21.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

ARIANE DIAKITE BAND

concerto in collaborazione con Spiagge Soul

2-4 gennaio

I LIBRI DELLA FANTASIA

letture e laboratori per eterni bambini

sabato 6 gennaio

ore 15.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

CORALE SAN PIER DAMIANI IN CONCERTO

ore 16.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

STREGHE

teatro d'attore, di narrazione e di figura

produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri

dai 3 anni

domenica 7 gennaio

14.30-16.30 | Oratorio Don Bosco | Parrocchia S. Apollinare

LA BEFANA DEI RAGAZZI

premiazione concorso presepi

ore 16.30 | piazzetta Dante

FIACCOLATA PER LA PACE



INIZIATIVE A GODO

giovedì 7 dicembre

ore 10.00 | piazza N. Baldini

I BAMBINI ADDOBBANO L'ALBERO

mercoledì 20 dicembre

ore 20.00 | Pieve di Santo Stefano in Tegurio

RICORDANDO DON BRUNO

con la corale San Pier Damiani

sabato 23 dicembre

ore 14.00 | piazza N. Baldini

BICICLETTATA DEI BABBI NATALE

con brindisi finale sotto l'albero

ore 15.30 | piazza N. Baldini

JAM REPUBLIC

concerto

25 dicembre-31 gennaio

9.30-18.30 | Pieve di Santo Stefano in Tegurio

PRESEPE SCENOGRAFICO IN STILE ORIENTALE ANIMATO



INIZIATIVE A SAN PANCRAZIO

venerdì 1 dicembre

ore 20.30 | Museo della Vita Contadina | via XVII Novembre 2/A

TORRIONE D'ARGENTO

serata finale e premiazioni del concorso per dicitori di poesia romagnola

a cura di Pro Loco Russi

lunedì 4 dicembre

ore 10.00 | piazza Zauli

I BAMBINI ADDOBBANO L'ALBERO

domenica 17 dicembre

ore 16.30 | Pieve di San Pancrazio

PRESEPE VIVENTE

ore 17.30 | Pieve di San Pancrazio

JAM REPUBLIC

concerto

sabato 23 dicembre

ore 8.30 | vie del centro

BABBI NATALE IN RISCIÒ

domenica 31 dicembre

ore 9.30 | Bar Life | via XVII Novembre 13

CORSA DI FINE ANNO

sabato 6 gennaio

ore 9.30 | vie del centro

CORSA DELLA BEFANA

ore 10.15 | vie del centro

STAFFETTA COMPETITIVA

In via Gino Randi 8/1 la buchetta delle letterine per Babbo Natale.

Per informazioni:

Comune di Russi - Ufficio Cultura

tel: 0544 587642

email: cultura@comune.russi.ra.it