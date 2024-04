Giostre e divertimento in piazza: torna a Lugo il Luna Park

Indirizzo non disponibile

Dal 12 al 22 aprile torna a Lugo il tradizionale Luna park. Un momento molto sentito dai bambini e dai ragazzi che in piazza Garibaldi potranno trovare 38 attrazioni per divertirsi. Come è tradizione il Luna Park offre particolari promozioni ai più giovani: il giorno dell’apertura, 12 aprile, e giovedì 18 aprile, con le Feste dei ragazzi ci saranno i biglietti scontati.

Il Luna Park è aperto tutti i giorni, il sabato e la domenica anche al mattino con le attrazioni per i più piccoli. L’organizzazione del Luna Park sarà affiancata da un servizio di security per garantire a tutti di vivere con ancora maggiore sicurezza la manifestazione.