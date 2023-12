Il rapporto tra uomo e lupo al centro della serata con Carlo Lucarelli ed Eraldo Baldini

Nella Galleria dei Cento Pacifici del Teatro Masini di Faenza giovedi? 7 dicembre, ore 21, va in scena una serata dedicata al lupo che vede ospiti gli scrittori Carlo Lucarelli ed Eraldo Baldini, accompagnati dal cantante Raffaello Bellavista. Ingresso a offerta libera (solo su prenotazione), tutto il ricavato verra? donato all'Amministrazione Comunale per destinarlo all'emergenza alluvione. E' innegabile che il lupo sia divenuto per tutte le sue peculiarita? un simbolo controverso, ma potente e sotto certi aspetti immortale. Per capire cosa si trova "nella bocca del lupo" o cosa bolle nella pentola della fattucchiera, icona delle fiabe noir, ci sono due grandi romanzieri, sceneggiatori, autori teatrali e/o televisivi, storici e antropologi come Carlo Lucarelli ed Eraldo Baldini, che si confrontano in un simposio informale sull' archetipo del lupo: tra leggenda, realta? e mito, ovvero il lato oscuro delle fiabe. Come da tradizione, non mancheranno le incursioni musicali del pianista, baritono e direttore artistico del festival Raffaello Bellavista, il quale cantera? ed eseguira? al pianoforte a coda, alcune composizioni spaziando dal pop raffinato al crossover, con nuance jazz.

