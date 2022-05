M'illumino di Classico: spettacoli, dibattiti e tessere di mosaico nella notte del Liceo

Torna venerdì 20 maggio alle 19 al Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna l’iniziativa dal titolo "M’illumino di classico" proposta dagli studenti dell’indirizzo classico che si esibiranno, come di consueto, in svariate performance, caratterizzanti il loro indirizzo di studi, sui gradini dell’ingresso centrale del Liceo Classico in piazza Anita Garibaldi 2. Si metteranno in scena letture pubbliche, recitazioni, brevi rappresentazioni teatrali, dibattiti, allestimenti di varia natura.

Verrà realizzato anche un mosaico per la Pace, dedicato a Isotta Fiorentini Roncuzzi, da alcuni alunni in collaborazione con l’Associazione Dis/Ordine. "Nell'attuale momento storico nel quale è in pericolo la sopravvivenza stessa del pianeta a causa delle azioni aggressive e violente degli esseri umani, le grandi opere del Parco della Pace hanno colpito particolarmente la sensibilità e la partecipazione delle e degli studenti", spiegano dalla scuola. Per questo la dedica è diretta a Isotta Fiorentini Roncuzzi, la persona che ha ideato e voluto con grande tenacia e passione il Parco. Si è deciso così di realizzare un progetto in suo onore, in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico.