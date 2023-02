‘M’illumino di meno’, a Faenza due serate per riflettere sul risparmio energetico

Faenza, come sin dalla prima edizione, aderisce a ‘M’illumino di meno’, la campagna nazionale promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio Rai Due, per promuovere comportamenti virtuosi legati al risparmio energetico. In un momento storico nel quale il tema è ancora più sentito, a tal proposito il Governo ha approvato la Legge 27 aprile 2022 sul Risparmio energetico, quest’anno la Giornata fissata è giovedì 16 febbraio. Gli organizzatori, in questa occasione, chiedono alle municipalità che aderiscono all’iniziativa di compiere azioni che possano sensibilizzare sul tema del risparmio energetico.

Faenza, per questa edizione, ha deciso di partecipare non solo spegnendo simbolicamente l’illuminazione pubblica per qualche ora ma proponendo un programma di iniziative.

Giovedì 16 febbraio, ‘Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’, l’amministrazione ha previsto lo spegnimento dell’illuminazione pubblica in piazza del Popolo. Alle 18.30, il duo faentino di musica folk Emisuréla, Anna De Leo (violino) e Angela De Leo (fisarmonica), proporrà un repertorio di musica popolare romagnola.

Il concerto sarà unplugged, quindi senza alcun allaccio alla corrente elettrica; la cittadinanza è invitata a partecipare raggiungendo la piazza a piedi o con mezzi sostenibili. Nell’occasione anche i titolari di locali e negozi del centro sono stati invitati a portare il proprio contributo anche solo con un piccolo gesto per ridurre l’illuminazione della serata, suggerendo, ad esempio, l’organizzazione di aperitivi o di cene a lume di candela.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione a Green Net, rete di realtà faentine nata recentemente per sensibilizzare sui temi della transizione ecologica, delle energie rinnovabili e delle sostenibilità ambientale.

La stessa serata, sempre in piazza del Popolo, dalle 18.30 alle 21, il Gruppo astrofili Faenza, mettendo a disposizione i propri telescopi, organizza un momento di osservazione della volta stellata che sarà ancora più visibile proprio grazie allo spegnimento dell’illuminazione pubblica.

Anche domenica 19 Faenza s’illumina di meno. Alle 18 ritrovo dalla chiesa di Castel Raniero per ‘Sot’ al stèl d’ Castèl Riné’, la tradizionale passeggiata serale organizzata dalle GEV, le Guardie ecologiche volontarie e dal Comitato di Musica nelle aie. I partecipanti utilizzeranno, per illuminare il percorso e segnalare la propria presenza, fiaccole, frontalini e torce a ricarica manuale. Durante la passeggiata i partecipanti potranno osservare la volta stellata sotto la guida di Mario Bombardini, presidente del Gruppo astrofili Faenza. Al rientro, nel campo da calcio della parrocchia, attorno al fuoco, canti e musica popolare con la musica folk dei Musicanti Improvvisi. Cena al sacco e bisò offerto dal circolo parrocchiale. Gli organizzatori dell’appuntamento, patrocinato dal Comune, si raccomandano con i partecipanti a dotarsi anche di un bicchiere così da ridurre lo spreco evitando l’utilizzo di materiali usa e getta. Informazioni al numero telefonico: 338 9179274.

Da segnalare infine che nella giornata di giovedì, nel corso della trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su Radio Rai Due, l’assessore all’Ambiente, Luca Ortolani, è intervenuto con un suo contributo per raccontare il programma preparato per questa edizione di ‘M’illumino di meno’.