M’illumino di meno: tante iniziative nel Ravennate in nome del risparmio energetico

Giovedì torna "M’illumino di meno”, la giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di vita Sostenibili lanciata dalla trasmissione di Radio 2 “Caterpillar” nel 2005: un momento in cui tutti sono invitati a riflettere sulle proprie abitudini e sul modo in cui si utilizza l’energia, con l’intento di raggiungere stili di vita sempre più sostenibili.

A Ravenna le luci in piazza del Popolo saranno spente simbolicamente per stimolare la riflessione sui consumi e sull’uso consapevole delle risorse e il Comune sarà presente in piazza con il CEAS (Centro di educazione alla Sostenibilità) per animare il pomeriggio, a partire dalle 18, con laboratori e giochi rivolti ai più piccoli, incentrati sui temi del risparmio energetico e della mobilità sostenibile. In piazza Fiab Ravenna proporrà un breve giro urbano per incentivare l'utilizzo della bicicletta. Inoltre nelle mense scolastiche sarà proposto un menù eco sostenibile, a basso impatto ambientale.

A Lugo l’accensione dell'illuminazione di piazza Baracca sarà ritardata alle 19.30 nella giornata di giovedì 16 febbraio. Di questa adesione ha parlato in diretta radiofonica su Caterpillar il sindaco Davide Ranalli allargando il ragionamento ai problemi degli enti locali alle prese con il caro energia e al provvedimento di contenimento della spesa energetica sullo spegnimento notturno dell’illuminazione pubblica, in vigore dallo scorso 7 novembre, che ha anche un indubbio risvolto ambientale.