In scena la "Madame Butterfly": spettacolo e raccolta fondi per le vittime di abusi

Il 26 gennaio, alle 20:30, il Teatro Rasi di Ravenna ospita la "Madame Butterfly", opera che sarà messa in scena dalla compagnia Mimi della Lirica di Ravenna in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini. Lo spettacolo, fortemente voluto dalla associazione Anime senza voce e dal co ideatore Fabio Marzufero, ha l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della piaga dell'abuso minorile ed è mirato alla raccolta fondi in favore dei bambini vittime di abusi.

La serata avrà inizio con le immagini e la musica di Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet e socio onorario di Anime Senza Voce. Presenterà lo spettacolo lo scrittore e comico Zagor Borghesi. Già partita la prevendita dei biglietti sia online che presso la biglietteria del teatro Alighieri al prezzo di 10 euro.