Si apre la nuova edizione di "Made in Italy": ingresso ridotto al Mic

Il 2 e 3 settembre torna nel centro storico di Faenza "Made in Italy", la mostra mercato della ceramica artistica italiana organizzata da Ente Ceramica e dal Comune di Faenza. Per l'occasione il biglietto di ingresso al Museo è ridotto per tutti a 7 euro (tranne i residenti faentini - riduzione 5 euro e gli studenti - riduzione 3 euro).

In questi giorni è possibile visitare la collezione permanente che grazie al PAC - Piano per l'arte Contemporanea promosso da Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura si è recentemente arricchita di nove opere contemporanee (precisamente di Bertozzi&Casoni, Pablo Echaurren, Giuseppe Ducrot, Sissi, Nathalie Doyen, Ornaghi Prestinari, Diego Cibelli, Giacinto Cerone); la mostra del "62 Premio Faenza", la biennale di arte ceramica contemporanea che espone settanta opere tra sculture e installazioni provenienti da tutto il mondo e la mostra dedicata ad Antonio Violetta allestita nella Project Room. Sabato 2 settembre, alle 16, è prevista, inoltre, una visita guidata al 62 Premio Faenza inclusa nel prezzo del biglietto (prenotazione consigliata): 0546697311, info@micfaenza.org.