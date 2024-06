Al Pala De Andrè il maestro Petrenko porta la Quinta Sinfonia di Bruckner

Per il suo debutto al Ravenna Festival il direttore d'orchestra Kirill Petrenko ha scelto di guidare la Gustav Mahler Jugendorchester nella monumentale Quinta Sinfonia di Bruckner, omaggio ideale al 200° compleanno del compositore che più di tutti, dopo Beethoven e prima di Mahler, ha contribuito ad allargare ed espandere la forza di questa forma musicale.

L'appuntamento è per domenica 2 giugno alle 21 al Pala De André di Ravenna e porta in città una delle rare tournée di Petrenko lontano dalla sua orchestra, i leggendari Berliner Philharmoniker, dei quali è diventato direttore musicale nel 2019. La Quinta Sinfonia, abbozzata nel 1875 ed eseguita solo nel 1894, è la confessione di tutti gli slanci e i dubbi di Bruckner, che fino ai sessant’anni rimase sostanzialmente un incompreso. Ma le domande dichiarate implicitamente nella sua musica sollecitano ancora l’uomo di oggi, interrogandolo sui temi eterni del tempo e della vita, all'interno di una cattedrale sonora di insuperata grandezza. Il concerto è possibile grazie al sostegno di Moreno Group.

Kirill Petrenko (Omsk, 1972), prima di diventare direttore musicale dei Berliner, è stato direttore musicale generale della Bayerische Staatsoper per sette anni, dopo che i primi impegni della sua carriera lo avevano portato alla Volksoper di Vienna, al Meininger Staatstheater e alla Komische Oper di Berlino. È apparso come ospite alla Wiener Staatsoper, alla Semperoper di Dresda, alla Royal Opera House Covent Garden di Londra, alla Metropolitan Opera di New York e all'Opéra Bastille di Parigi. Nell'ottobre 2024 dirigerà il Rosenkavalier di Strauss al Teatro alla Scala. Dal 2013 al 2015 ha diretto una nuova produzione del Ring wagneriano al Festival di Bayreuth.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: da 15 a 65 Euro (ridotti da 12 a 55).

I giovani al Festival: under 18 5 Euro; Carta Giovani Nazionale (18-35 anni): sconto 50%.