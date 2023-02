"Fate l'arte non la guerra": in mostra l'iconica street art di Obey

Dal 17 febbraio al 4 giugno il Magazzino del Sale – Torre di Cervia ospita "Obey. Make Art Not War", un percorso tra le opere più iconiche di Shepard Fairey, in arte Obey. L’esposizione, curata da Roberto Mastroianni è un’esplorazione del romanzo visivo in progress che Shepard Fairey sta realizzando da decenni. La cartografia di questo viaggio indaga quattro polarità della produzione dell’artista – Donna, Ambiente, Pace e Guerra, Immaginario – riproponendo alcune delle sue opere più iconiche e rappresentative. Orari: feriali 10.00 - 20.00, venerdì e sabato 10.00 - 23.00, domenica 10.00 - 21.00. Biglietti: intero 10 euro, ridotto residenti 8 euro.

L’artista statunitense, nato a Charleston il 15 febbraio 1970 e cresciuto nella Carolina del Sud, è diventato famoso prima per il noto manifesto in quadricromia a sostegno della campagna elettorale di Barack Obama, poi per i suoi manifesti pacifisti durante il conflitto tra Usa e Iraq e quindi per una nuova opera a supporto dell’Ucraina in guerra contro la Russia di Putin. Obey affronta con un’attitudine tipica della Street Art i temi fondamentali del presente, l’impegno civile, l’ecologismo, la giustizia sociale e il pacifismo, attraverso i linguaggi di una cultura pop globale riarticolata in modo ironico e citazionista, assumendo la lezione delle avanguardie storiche, in special modo suprematismo e futurismo, e delle illustrazioni di propaganda sovietica e maoista o del muralismo storico messicano.

A Cervia arriveranno in mostra circa 70 opere dell’artista americano che indagheranno la sua ispirazione creativa a partire dalle grafiche sovietiche di inizi Novecento fino alle copertine di alcuni album musicali e all’arte di Mario Sironi. "Gli Street Artist riversano immagini, parole, e tutta la cultura pop sui muri, veicolando narrazioni non più epiche e rivoluzionarie, come quelle dei muralisti messicani, ma ironiche e dense di valore critico, che rivendicano l’azione individuale e collettiva come strumento per cambiare la società e il mondo - spiega il curatore della mostra Roberto Mastroianni. - Tra gli eroi di questa storia e di questo romanzo figurale scritto sui muri spicca sicuramente Shepard Fairey in arte OBEY, una delle figure cardine della nascita e diffusione della Street Art a livello globale, nonché uno dei principali artefici della trasformazione della Street Culture da controcultura a stile e grammatica dell’immaginario metropolitano globalizzato. Questo protagonista indiscusso delle arti del contemporaneo è stato capace di utilizzare e ibridare linguaggi diversi, diventando uno degli artisti contemporanei più noti, non perdendo mai, però, la carica di critica sociale e politica che da sempre lo ha caratterizzato. La mostra propone un percorso attraverso alcune delle opere più iconiche dell’artista statunitense, organizzate attorno i nuclei tematici principali della poetica e della sua produzione e si presenta come un repertorio di interventi sulle questioni più importanti per l’attivismo globale degli ultimi decenni".

"Dopo il successo della mostra di Keith Haring e Paolo Buggiani nel 2022, anche quest’anno la nostra città è protagonista di un evento culturale di grande prestigio: l’esposizione delle opere di Frank Shepard Fairey OBEY, uno degli artisti americani più rappresentativi dell’arte di strada - afferma il sindaco Massimo Medri - La sua è un’arte che diventa politica e che affronta questioni sociali, economiche, ambientali. In particolare, nei suoi ultimi lavori ha affrontato il tema dalla guerra in Ucraina, invitando tramite le sua arte alla fine del conflitto e alla pace. Ritengo che non si sarebbe potuto scegliere artista migliore, in quanto interpreta appieno i sentimenti che in questo periodo storico sentiamo ancora più forti. La mostra è un ulteriore conferma che l’arte e la cultura per Cervia sono valori fondamentali e irrinunciabili per la crescita del nostro territorio. Questo è il secondo grande appuntamento della trilogia che si concluderà nel 2024 con un altro street artist di livello internazionale nel Magazzino del Sale Torre, luogo simbolo della città, che rappresenta la storia di Cervia".