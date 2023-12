Magia e divertimento in piazza: arrivano Babbo Natale e le Fontane Pirodanzanti

Crescono magia ed emozioni alla vigilia della festa di Natale e in centro a Ravenna sono in programma tanti appuntamenti per entrare nel vivo delle festività. Sabato 23 dicembre arriva Babbo Natale in piazza del Popolo dalle 15.00 alle 18.00, ma dalle 17 Babbo Natale si fa vedere anche in Piazza J.F. Kennedy, nella casetta vicino alla pista di ghiaccio. Alle 18.30 invece nel Villaggio di Natale ADVS di Piazza San Francesco torna lo spettacolo delle Fontane Pirodanzanti con acqua, luci, musica e fuoco in coreografie mozzafiato. Domenica 24 dicembre, per la vigilia, c'è ancora Babbo Natale. Tanti appuntamenti: in piazza Kennedy dalle 11.00, in Piazza San Francescodalle 15.00 e in Piazza del Popolo dalle 15.00 alle 18.00. Tante occasioni per una foto ricordo e qualche caramella.