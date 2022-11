Un'ora si tempo per uscire dalla sala del pozzo: l'escape room "Maledetta"

Nelle sale del mastio, un’ombra oscura, somigliante al fantasma di Caterina Sforza, accoglie i partecipanti e li sfida ad un gioco che ha come scopo uscire dalla sala del pozzo in un’ora di tempo. Tutto ha inizio dal cortile e, una volta rinchiusi, non c’è altro modo di scappare, che risolvere tutti gli indovinelli ed i rebus che permettono di avanzare di sala in sala. Appuntamento alla Rocca di Riolo Terme sabato 19 novembre, ore 21. Quota di partecipazione € 120 a turno (max 12 persone) Biglietti online sul sito di Atlantide. Per informazioni: 0546 77450 | roccadiriolo@atlantide.net

