Maltempo in arrivo nel Ravennate: il concerto di Morgan cambia location

Il maltempo previsto sulla Romagna fa paura e gli organizzatori del concerto corrono ai ripari. Per questo, il live di Morgan in programma sabato e inizialmente previsto nel Parco del Convento dell’Osservanza di Brisighella si svolgerà al Teatro Masini di Faenza. L'inizio del concerto rimane per le 21. L'atteso evento chiuderà l'edizione 2022 del festival "Suoni e Parole: un simposio informale tra le pietre di Luna", organizzato dall'associazione Accademia Melo Silvestre in collaborazione con il Comune di Brisighella e Pro Loco Brisighella. Durante il live Morgan sarà protagonista anche di un duetto con il musicista e cantante romagnolo Raffaello Bellavista.