Maltempo per l'Epifania: rinviato il tradizionale Tuffo della Befana

Niente tuffi in maschera, almeno per l'Epifania. Il classico Tuffo della Befana in programma sulla spiaggia di Cervia è stato rinviato al 14 gennaio a causa delle avverse previsioni meteo che indicano per il weekend dell'Epifania l'arrivo di nuove perturbazioni. E così il tradizionale primo tuffo dell'anno in mare si sposta di una settimana per consentire ai più temerari di trovare un meteo più favorevole per immergersi in acqua con costumi e maschere sgargianti.