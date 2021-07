Maltempo, posticipato lo spettacolo di Giacobazzi al Classis

A causa del maltempo e per garantire la perfetta fruizione dell’arena del Museo Classis, lo spettacolo “Del mio meglio” con Giuseppe Giacobazzi in programma venerdì sera, alle ore 21, è stato posticipato a domenica 21 agosto, sempre alle ore 21.

Per i detentori di biglietti acquistati online: chi fosse impossibilitato ad assistere all’evento nella nuova data è pregato di contattare il supporto clienti di Oooh.Events. Chi ha acquistato il biglietto in biglietteria e fosse impossibilitato ad assistere all’evento nella nuova data è pregato di inviare mail a: amministrazione@accademiaperduta.it allegando copia del tagliando entro e non oltre le ore 12 del 20 luglio.