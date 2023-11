"Mamma Europa”, il nuovo libro di Elisabetta Gualmini: presentazione a Faenza

Sabato 18 novembre alle ore 18.30, presso la Sala Bigari della Residenza municipale sarà presentato il libro “Mamma Europa, una nuova unione dopo crisi e scandali” edito da Il Mulino. All’evento promosso dall’associazione Faenza 40-20, dalla Gioventù Federalista Europea e dal Movimento Federalista Europeo con il patrocinio del Comune di Faenza, sarà presente l’autrice, l’europarlamentare Elisabetta Gualmini insieme alla consigliera regionale Manuela Rontini. Ad introdurre l’incontro il sindaco Massimo Isola.

Il libro prende spunto dall’esperienza di Elisabetta Gualmini come europarlamentare e dalla consapevolezza che il sogno di un'Europa come comunità di destini, messo in pericolo negli anni dell'ubriacatura sovranista e nazionalista e dalla corruzione nell'Istituzione, non si sia per fortuna ancora frantumato. E che anzi, l'Europa, con i suoi anticorpi, può rinascere dalle proprie ceneri: non più matrigna ma madre.

«Dopo lo scandalo di Bruxelles – suggerisce l’autrice – non si potrà più dire che in Europa non succede nulla, che non vale la pena impegnarsi. Dal maggio 2019 è successo di tutto: la ferita della Brexit, la pandemia, la guerra, la corruzione. E l'Europa ha potuto fare solo una cosa: trasformarsi profondamente e finalmente tendere la mano ai propri cittadini. Dopo anni in cui l'Unione è stata percepita come un organismo sovranazionale guidato da freddi burocrati, interessati soltanto a imporre misure di austerity per far quadrare i bilanci nazionali, quella che emerge dalle crisi è al contrario un'Europa completamente nuova, dove solidarietà, protezione sociale, sostenibilità ambientale sono i motivi dominanti. Le regole del gioco a seguito della pandemia sono cambiate: il Patto di stabilità e crescita è stato sospeso, l'Europa ha ritrovato un ruolo nel campo delle relazioni internazionali e si è cominciato a parlare di Europa della difesa e dell'energia»