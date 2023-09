Alla Rocca di Riolo un mese di eventi in attesa di Halloween

In preparazione alla festa più spaventosa dell'anno la Rocca di Riolo si trasforma in un luogo di mistero. Il mese di ottobre è dedicato a eventi straordinari per grandi e piccini: escape room, visite spettacolo, cene con delitto e tanto altro. Domenica 1, 15 e 22 ottobre è in programma “Contro li malefitzi et li demoni”, una visita guidata con Caterina Sforza dedicata a ricette ai confini della magia e racconti di riti medievali per guarire il mal d'amore e allontanare i pensieri maligni.

Sabato 7 ottobre alle ore 21 torna “Delitto al Castello”: un’occasione unica per calarsi nel Medioevo con un gioco di ruolo che trasporta i commensali in un'epoca di insidie, sfide e trame. I partecipanti hanno tempo dall’aperitivo fino al dolce per scoprire chi, tra loro, è l’assassino.

Sabato 21 ottobre dalle ore 21 è in programma Notte al Castello". Bambini e ragazzi hanno l’opportunità di trascorrere un'intera notte a tema Halloween dentro al castello tra giochi, laboratori e letture animate.

Sabato 28 ottobre alle ore 18 la Rocca di Riolo propone “Aspettando Samhain”: una visita guidata alla scoperta delle leggende e della storia del popolo celtico e delle usanze della magica notte più lunga dell'anno. Nella stessa sera alle ore 20.30 è in programma “Occhio al fantasma”, un’attività per tutta la famiglia. I partecipanti con l’utilizzo di una torcia si muovono alla ricerca dei fantasmi che abitano nella rocca, a seguire è prevista una caccia al tesoro spettrale.

Domenica 29, martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre, i bambini e le famiglie hanno l'opportunità di mettere alla prova le proprie abilità in "Junior Rocca Escape – Speciale Halloween".

Martedì 31 ottobre dalle 10 alle 22 è in programma “Il Castello degli orrori”: una terrificante visita spettacolo per adulti tra giochi di ombre e misteriose apparizioni. Nella stessa giornata è in previsto dalle ore 15 un laboratorio per bambini e ragazzi dedicato alla costruzione della tradizionale lanterna di Halloween.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo.