Primi assaggi della mostra "ByronContemporaneo": foto in formato gigante in giro per la città 

Sono esposti da martedì a Ravenna i manifesti che annunciano la grande mostra su ‘ByronContemporaneo’ che verrà inaugurata giovedì 25 luglio ai Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio, in preparazione dell’apertura del grande Museo di Byron e del Risorgimento. I manifesti, della misura di sei metri per tre affissi su espositori in giro per la città anticipano alcuni degli scatti di Giampiero Corelli che saranno poi esposti alla mostra e che sono già nel catalogo sull’evento, che è stato presentato il 21 giugno scorso al Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux di Firenze.

Nel frattempo si attende anche a livello internazionale l’inaugurazione del Museo Byron e del Risorgimento, in programma il 25 ottobre prossimo: già la settimana scorsa il Presidente della Fondazione Ernesto Giuseppe Alfieri ha aperto eccezionalmente le porte del Museo in fase di completamento ad alcuni ospiti particolarmente importanti per una visita in anteprima. Tra questi Gregory Kucich, della Byron Society degli Stati Uniti, docente di Studi Europei all’Università di Notre Dame nell’Indiana, che, dopo aver passato tre ore tra le sale del Museo, ha subito assicurato che tornerà anche per l’inaugurazione.