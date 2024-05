Tra la visita alla mostra di Salgado e concerti al via La Notte Europea dei Musei al Mar

Sabato 18 maggio il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna aderisce anche quest’anno a La Notte Europea dei Musei con la visita alla mostra "Sebastião Salgado. Exodus – Umanità in cammino". Dalle ore 18.00 alle ore 23.00 il museo sarà aperto ad ingresso ridotto di 5 € con momenti musicali negli spazi espositivi in collaborazione con diverse scuole primarie e secondarie inferiori e con il Conservatorio Statale "Giuseppe Verdi" di Ravenna. La serata sarà un’occasione per visitare inoltre tutte le collezioni del museo: da quella antica a quella dei Mosaici Contemporanei al piano terra.

Il ricco programma musicale della serata sarà così composto e coinvolgerà tutti i piani del MAR. Alle 18.30 saranno presenti nella loggia al primo piano le bambine e i bambini delle scuole primarie Mordani e Guido Novello di Ravenna, nell’ambito del progetto MusicAscuola percorsi di educazione musicale e inclusione per le scuole a cura della Civica Scuola di Musica di Comacchio. Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus. Dalle 19.00 alle 21.00 gli studenti delle scuole medie inferiori con indirizzo musicale Guido Novello, Don Minzoni e Mario Montanari eseguiranno nella loggia del primo piano, nella Sala del Camino e nella Sala del Seicento della pinacoteca alcuni brani di Mozart, Beethoven, Albeniz, Ellington, Mancini e molti altri; infine la serata prosegue con gli allievi del Conservatorio Statale Giuseppe Verdi che, nelle medesime location, eseguiranno musiche di Bach, Prokofiev e Poulenc, inoltre ci saranno sia momenti di musica Klezmer e pop.

L’apertura notturna del MAR darà inoltre la possibilità di vedere illuminata la scultura Sacral, installazione di Edoardo Tresoldi nel chiostro cinquecentesco del museo. La Notte Europea dei Musei è un’iniziativa promossa dal MIC (Ministero della cultura) patrocinata da ICOM (International Council of Museums) e si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuover la conoscenza del patrimonio culturale.

Il programma dettagliato della serata è pubblicato sul sito del MAR.