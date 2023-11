Si corre la Maratona di Ravenna: tutti gli appuntamenti dell'edizione 2023

Si accendono le luci sulla 24esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, un contenitore di appuntamenti e di occasioni di aggregazione collettiva nel segno dello sport e del benessere, ma soprattutto dello stare insieme. Da venerdì 10 novembre si apre il weekend più atteso non solo per la città di Ravenna, ma per un territorio intero che accoglierà, nel giro di poche ore, migliaia di runner, famiglie e visitatori.

Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra il Pala de André di Ravenna, dove sarà allestito l’Expo Marathon Village e da dove verrà dato lo start di tutte le distanze della manifestazione e Via Di Roma. Non solo la gara regina sulla distanza di 42,195 Km incorniciata negli splendidi siti storici e artistici di Ravenna, ma un programma ricco di spunti e di occasioni per scoprire un territorio unico al mondo in un contesto internazionale e ricco di calore.

Gli appuntamenti e gli orari

Venerdì 10 novembre dalle ore 10.30 si aprirà l’Expo Marathon Village che accoglierà migliaia di runners e non solo. Ad ospitare il villaggio che rappresenterà il fulcro degli eventi e ospiterà gli stand dei servizi messi a disposizione, sarà ancora una volta, la struttura del Pala de André di Ravenna.

Sabato 11 novembre il teatro protagonista sarà ancora il Pala de André. Il grande spazio all’aperto tornerà per un week-end ad animarsi come un tempo. Proprio dall’esterno del palazzetto, alle ore 10.15 la partenza della Family Run, manifestazione ludico-motoria da 2 km dedicata a famiglie, scuole e insegnanti. A seguire, alle ore 12.00 circa, il via della Dogs & Run, la maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori.

Domenica 12 novembre, alle ore 8.45 la partenza della Correndo senza Frontiere - Tutti insieme, la 3 km riservata ai disabili che quest’anno prenderà il via dalla Basilica di San Vitale per poi arrivare sul traguardo di via di Roma. Alle 9.15, per la prima volta dal Pala de Andre’, lo start della Maratona di Ravenna Città d’Arte 42K e della Ravenna Half Marathon 21K, mentre alle 10.15 il via della coloratissima Martini Good Morning Ravenna 10K, sempre dal Pala de Andrè. L’arrivo è invece previsto per tutte le distanze in Via di Roma.