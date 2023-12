Maratona letteraria, Alluvionati del liscio e brindisi sotto la torre per Capodanno

Indirizzo non disponibile

E' tutto pronto il Capodanno in Piazza del Popolo a Faenza: torna il Brindisi sotto la Torre dell’Orologio a mezzanotte, ma c'è anche l'anteprima con la Maratona Letteraria. Si parte sabato 30 dicembre, alle 16.30, con "una Orazione Civile" per gli alluvionati di Faenza con le letture di oltre 30 scrittori. Sarà presente come ospite lo scrittore e giornalista Luca Bottura mentre ha aderito all'iniziativa la poetessa Mariangela Gualtieri.

Domenica 31 dicembre, dalle 17.30, pizza gratis in centro con il Molino Naldoni. Poi si aspetta il Brindisi sotto la Torre dell'Orologio cantando "Romagna Mia" per i 70 anni del celebre inno della Romagna con gli Alluvionati del Liscio, con spumante e panettone gratis per tutti. Alle 21.30 aprono la serata musicale Favole & Veleno e Bubbas Brigada.