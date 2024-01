Tutto pronto per la 15esima Ultramaratona della Pace sul Lamone

Domenica 14 gennaio è in programma a Traversara di Bagnacavallo la quindicesima edizione dell’“Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone – Trofeo Vittorio Costetti e Adalgisa Di Nardo”. La gara, omologata Asi, è organizzata da Krakatoa Sport in collaborazione con il Terzo Tempo Trail Asd, l’associazione Traversara in Fiore e il Consiglio di zona di Traversara, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. L’Ultramaratona della Pace è inserita anche nel circuito nazionale Iuta (Associazione Italiana Ultramaratona e Trail) e sono ammessi a partecipare atleti tesserati Fidal/Eps. Il circuito di 6.430 metri tra Traversara e Bagnacavallo, al 70% su asfalto e al 30% su strade bianche e trail, verrà ripetuto sette volte per un totale di 45 chilometri. La partenza è in programma alle 9 davanti al centro civico Oreste Leonardi di Traversara.

Fra gli oltre 250 iscritti anche un’atleta giapponese e un’atleta rumeno, cosa che fa salire a 20 il totale delle nazioni rappresentate nel corso di tutte le edizioni. Proprio la podista giapponese, Sohn Majidae, è tra le favorite alla vittoria romagnola Federica Moroni, vincitrice della precedente edizione, la giapponese Sohn Majidae, l’alfonsinese Giorgia Bonci, l’albanese Marta Doko, che porta i colori della locale Lamone Russi, la veneziana Mariateresa Ferragina e la marchigiana Francesca Scola.

Fra gli uomini sarà presente il vincitore della passata edizione, l’imolese Gianluca Scardovi, che proverà a bissare il successo. A contendergli la vittoria potrebbero essere i tre faentini Gabriele Turroni, Luigi Pecora e Alessio Grillini, il ravennate Giuseppe Rocco e il lecchese Amedeo Bonfanti. Tra i partecipanti ci sarà anche il vicentino Antonio Grotto che in carriera ha già completato più di 1.100 gare fra maratone e ultramaratone, girando il mondo in lungo e in largo.