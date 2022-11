Scatta la Maratona di Ravenna 2022: tutte le gare e gli appuntamenti

Si accendono le luci sulla 23esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'arte, evento sportivo ma non solo. Vero contenitore di appuntamenti e di occasioni di aggregazione collettiva nel segno dello sport e del benessere, ma soprattutto dello stare insieme. Da venerdì 11 novembre si apre il weekend atteso non solo dalla città di Ravenna, ma da un territorio intero che accoglierà, nel giro di poche ore, migliaia di runner, famiglie e visitatori. Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra il Pala de André di Ravenna, dove sarà allestito l’Expo Marathon Village, il MAR, Museo d’Arte Moderna della Città di Ravenna, e Via Di Roma, ma anche sull’ex Ippodromo Candiano, teatro della partenza della 10Km. Tanti gli appuntamenti. Non solo la gara regina sulla distanza di 42,195 Km incorniciata negli splendidi siti storici e artistici di Ravenna, ma un programma ricco di spunti e di occasioni per scoprire un territorio unico al mondo in un contesto internazionale e ricco di calore.

“La Maratona di Ravenna città d’Arte raggiunge il traguardo della 23esima edizione. Alla vigilia del compimento del quarto di secolo, l’evento è sempre più radicato e partecipato, premiando la passione per lo sport, ma anche per l’arte e la cultura e richiamando nella nostra città un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta - ha detto il sindaco Michele De Pascale - L’evento è quindi motivo d’orgoglio per questa amministrazione grazie ai suoi molteplici positivi effetti che vanno dalla promozione della salute e del benessere alla valorizzazione dell’identità culturale alla diffusione dell’immagine della città. Tra le novità plaudo al rinnovo dell’area dedicata all'Expo Marathon Village che verrà allestita al Pala de Andrè; tra i numerosi spazi espositivi anche “Pompieropoli” a cura dell'Associazione nazionale Vigili del fuoco che partecipa all’evento con un campionato italiano di Mezza maratona. La partecipazione di uno dei corpi nazionali più amati in Italia e più invidiati all’estero contribuisce ad accrescere l’attenzione e l’attesa”.

GLI APPUNTAMENTI E GLI ORARI - Venerdì 11 novembre dalle ore 10.30 si aprirà l’Expo Marathon Village, quest’anno in versione totalmente rinnovata. Ad ospitare il villaggio che rappresenterà il fulcro degli eventi e ospiterà gli stand dei servizi messi a disposizione, sarà, novità assoluta per Maratona, la struttura del Pala de André di Ravenna, teatro dei più grandi successivi sportivi ravennati e soprattutto luogo in cui la pallavolo maschile e femminile ravennate ha alzato al cielo i suoi scudetti. Una novità caratterizzante di questa edizione della HOKA Maratona di Ravenna sarà che all’esterno del Pala de André si potranno gustare i prodotti tipici degli stand dello Street Food che per l’occasione allestiranno le proprie cucine itineranti.

Sabato 12 Novembre il teatro protagonista sarà il piazzale antistante al Pala de André. Il grande spazio all’aperto tornerà per un week-end ad animarsi come un tempo. Proprio dall’esterno del palazzetto, alle ore 10.15 la partenza della Family Run, manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti, che quest’anno dà il benvenuto ad un nuovo title sponsor EasyCoop. A seguire, alle ore 12.00 circa, il via della Dogs & Run, la maratonina a sei zampe con cani e famiglie.

Domenica 13 Novembre, alle ore 8.45 la partenza della Correndo senza Frontiere - Tutti insieme, la 3 km riservata ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.15, davanti al MAR, il Museo d’Arte della Città di Ravenna in Via di Roma, lo start della Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte 42K e della Ravenna Half Marathon 21K. Alle ore 9.45 dall’ex Ippodromo Candiano, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10K. L’arrivo è invece previsto per tutte le distanze in Via di Roma.