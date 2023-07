Marching band, musical shakespeariano e birre artigianali: una serata di festa in centro

Ravenna si appresta a vivere un’altra serata ricca di appuntamenti promossi dal Comitato Spasso in Ravenna con il supporto dell’Amministrazione comunale e di tante realtà del territorio. Nel programma di venerdì 14 luglio grande risalto merita la seconda serata dell’edizione 2023 di Ravenna Banda di Sera, il Festival delle Marching Band.

Dalle ore 21 prenderà il via, questa volta da Borgo San Rocco, un corteo colorato e coinvolgente come quello della Zastava Orkestar band composta, al completo, da oltre una ventina di elementi. Un gruppo che unisce musicisti provenienti da alcune fra le migliori orchestre dell’Alta Maremma e non solo. Gli strumenti usati sono rigorosamente acustici, ottoni, fiati e percussioni e il repertorio prevede brani della tradizione popolare balcanica, oltre ad arrangiamenti e composizioni originali. Le esibizioni, evocative di atmosfere ispirate ai film di Kusturiça, spaziano tra musica, teatro e giocoleria coinvolgendo attivamente il pubblico. Le sperimentazioni della Zastava Orkestar riguardano non solo l’aspetto musicale, ma anche la ricerca di una forma di spettacolo tipicamente “di strada”. Il corteo, come anticipato partirà da Porta Ravegnana, dove il Bar Tabaccheria nelle vicinanze organizzerà un piccolo buffet in strada mentre le attività di Borgo San Rocco parteciperanno con allestimenti colorati a tema, e attraverserà il centro chiudendo la sua esibizione in piazza Kennedy.

Durante la serata, in piazza del Popolo anche l’esibizione dell’Accademia del Musical di Ravenna con un estratto dell'ultimo studio ispirato al musical “Romeo&Juliet”, ma rivisitato per i suoi giovani allievi. William Shakespeare presenta alla sua compagnia il finale dell'opera che sta scrivendo, Romeo e Giulietta. Ma sua moglie, arrivata a sorpresa durante le prove, pretende di collaborare alla stesura regalando a Giulietta una seconda chance. Un lavoro che ha permesso di sviluppare lo spettacolo di fine anno con il linguaggio della commedia musicale, dando anche la possibilità agli allievi dell’Accademia di studiare un testo importante e di addentrarsi nell'opera originale comprendendola e apprezzandola, prima di stravolgerla.

Per il progetto “Piazze della Solidarietà” sarà ancora piazza del Popolo ad ospitare realtà recentemente colpite dall’alluvione o dalle frane fornendo una vetrina che, nelle intenzioni del Comitato Spasso in Ravenna, possa contribuire ad una ripresa delle attività. Tra le aziende ospitate, anche il Birrificio Valsenio di Casola Valsenio. Un’impresa artigianale situata nella Valle del Senio, nel Comune di Casola Valsenio, un territorio dove ancora oggi risultano percorribili e agibili poche strade a causa dei movimenti franosi di maggio che hanno isolato per diversi giorni la zona.

E ancora in piazza del Popolo, i laboratori per i bambini dell’associazione Tralenuvole, dedicati questa volta all'acqua, che nonostante i tristi eventi di maggio rimane una risorsa amica e indispensabile alla vita quotidiana. Nella stessa piazza e in via degli Ariani anche i tavoli da gioco LEGO grazia allo store monobrand LEGO.