Marco Martinelli si racconta fra le balle di paglia

Le balle di paglia continuano a vagare a Cotignola da un quartiere all’altro, per portare la festa.

Venerdì 7 agosto alle 21 al Parco “Rita Atria”, che per l’occasione si arricchirà con la selva oscura delle creature di Fabio Pignatta, Marco Martinelli - fondatore del Teatro delle Albe di Ravenna - racconta la vita in un libro, Nel nome di Dante, e in un film, The Sky over Kibera; letture dell’attore Roberto Magnani.

Punto ristoro a cura di Cotignola Invita.

Le balle poi si spostano in piazza Vittorio Emanuele II martedì 18 agosto, sempre alle 21, dove lo Shakespeare contadino di Denis Campitelli di fonde con il dialetto di Alfonso Nadiani: un trebbo teatrale che racconta degli spiriti di Amleto, Romeo e Giulietta e Otello.

Per ogni evento la prenotazione è necessaria scrivendo alla mail info@primolacotignola.it.