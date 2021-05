Marco Minniti e Alberto Negri protagonisti ai "Pomeriggi mediterranei"

L’ex ministro Minniti e il giornalista Alberto Negri sono gli ospiti del terzo appuntamento con i Pomeriggi mediterranei, dal titolo "Italia e Libia: una questione di interesse nazionale?". L'appuntamento è fissato per mercoledì 12 maggio alle 17.

Centodieci anni fa l’allora Regno d’Italia iniziava il suo complesso e spesso ‘tragico’ rapporto con la Libia. Due guerre mondiali, una dittatura, la rinascita repubblicana e l’indipendenza coloniale, la Guerra fredda e la dittatura di Gheddafi spazzata via dalle primavere arabe. Tutto è cambiato ma non l’importanza politica, economica e culturale del territorio libico per il nostro Paese.

Partendo dalle radici storiche di questo rapporto, l’incontro intende approfondire la dimensione strategica con due profondi conoscitori di tali dinamiche come l’ex ministro degli Interni Marco Minniti, ora presidente della Fondazione Med-Or e uno tra i giornalisti più esperti di Nord Africa e Medio Oriente del panorama europeo come Alberto Negri moderati da Michele Marchi, coordinatore del corso di laurea in Società e culture del Mediterraneo. Info e link per partecipare all’incontro su www.fondazioneflaminia.it