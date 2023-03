Marco Ortolani e Luciano Ferretti presentano "Amalasunta, la regina ravignana"

Indirizzo non disponibile

Giovedì 9 marzo alle ore 17 al Bar Ristorante Fricandò in Via Maggiore 7, il giornalista e scrittore Marco Ortolani accompagna Luciano Ferretti nella presentazione del romanzo storico "Amalasunta, la regina ravignana", pubblicato per i tipi delle Edizioni del Girasole. Di particolare interesse la tesi del libro che lega la coraggiosa, drammatica e sfortunata vicenda politica di Amalasunta con l’epopea del Risorgimento di 13 secoli dopo. L’ingresso è libero.