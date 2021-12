Marco Paolini porta in scena il nuovo spettacolo "Sani"

Prezzo non disponibile

Arriva al teatro Walter Chiari di Cervia il nuovo spettacolo di Marco Paolini. Venerdì 17 dicembre alle ore 21 va in scena “Sani – teatro fra parentesi” con musiche originali composte e suonate da Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi.

Così Paolini descrive lo spettacolo: "Potrei definire Sani! come continuazione degli Album dedicati all’infanzia e all’adolescenza su cui ho fatto la mia pratica del narrare”. Da un pezzo di album raccontato trent’anni fa, dalla memoria parte un viaggio che narra il presente. Dall’epico-comico incontro-scontro tra Carmelo Bene e Marco Paolini nel 1983 all’incontro-scontro tra Reagan e Gorba?ëv al vertice di Reykjavík a Höfði, in Islanda nel 1986; dalla ricostruzione dopo il terremoto del ’76 in Friuli alla ripartenza dopo la pandemia. Ogni argomento, ogni accadimento sono parti, personaggi, scene, fili di una storia che prende forma di ballata, dove parola e canto hanno pari dignità.

Sani è un’espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave. È un augurio, una benedizione, un viatico. Viene da Salus, riassume il senso del teatro per questo tempo, un teatro che mette insieme creando ponti. Il punto esclamativo esprime la fiducia nella risposta al saluto degli spettatori. Guadagnarsi quella fiducia, trasmetterla sarà la sfida di questo teatro fra parentesi. I biglietti sono in vendita solo online su Eventbrite.