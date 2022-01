Marco Paolini protagonista con il nuovissimo spettacolo "Antenati" a Conselice

Sabato 29 gennaio alle 21.00 Marco Paolini sarà protagonista con il nuovissimo spettacolo "Antenati" al Teatro Comunale di Conselice, nell'ambito della rassegna "Riviviamo il Teatro" curata dalla Bottega del Buonumore e la direzione artistica di Davide Dalfiume in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Lo spettacolo "Antenati" fa parte di un progetto più ampio nato dall’incontro con il filosofo della scienza Telmo Pievani del Dipartimento di Biologia di Padova, con il quale Paolini ha condiviso, nella scorsa estate, dialoghi in scena, in un’alternanza di domande e risposte, dubbi e spiegazioni. Durante questi dialoghi, Paolini incarnava l’individuo qualsiasi, con le sue curiosità, mentre lo scienziato-filosofo forniva le risposte, forte delle conoscenze più recenti, senza rinunciare all’umorismo. Nel progetto rientrano la produzione teatrali "Sani" e il programma televisivo in tre puntate ‘La fabbrica del mondo’ in onda dall’8 gennaio su Rai 3 che sta avendo un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Paolini definisce lo spettacolo “Antenati ” un “work in progress” , figlio di fragilità imponderabili come la pandemia, da cui si è sentito trasformato. Il racconto riguarda l’intero genere umano e chiama in causa testimoni dal passato per comprendere le ragioni del presente e per azzardare un divenire migliore del pianeta la cui sopravvivenza appare in questo tempo assai critica. Nel suo racconto coinvolge la testimonianza necessaria degli “antenati”, da solo in scena. Paolini indaga l’evoluzione della nostra specie e trasforma in storie la deriva che rischia l’umanità, responsabile di danni irreversibili al pianeta, e alla propria esistenza.

“Un piccolo Album per narrare il presente, in prima persona. Antenati è il racconto di un incontro fuori dal comune con i miei avi, un sogno organizzato e fantastico dentro il nostro genoma che contiene le tracce dell’evoluzione della nostra specie. E’ la storia più lunga dell’Album alla quale sera per sera se ne aggiungono altre, di volta in volta diverse. La prova del Totem, Piromane, Co2, Atomi, Panico, Effetto Serra sono alcune delle storie che ho già scritto, altre le sto ancora scrivendo. Trasformare in storie il racconto della nostra disastrosa traiettoria verso un danno irreversibile al pianeta, alla biodiversità, al clima, a noi stessi è la sfida possibile che senza grancasse e proclami il lavoro degli artisti può affrontare.” M.P.



Info e prenotazioni: Tel. 0542 – 665185 – cell. 333 – 5748015 oppure cell. 353 -4045498 e-mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com

Biglietto intero € 20,00 ridotto residenti € 16,00

Prevendita biglietti: sabato 29 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Prevendita online dei biglietti su Vivaticket.

L'accesso in Teatro è consentito solo con green pass rafforzato e mascherina FFP2.