Maria Amelia Monti e Marina Massironi nella prima della commedia "Il marito invisibile"

Per l’apertura della Stagione 2023/24, il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita, sabato 14 e domenica 15 ottobre alle ore 21, la “Prima” del nuovo allestimento di Il marito invisibile, spettacolo scritto e diretto da Edoardo Erba e interpretato dalla formidabile coppia di attrici brillanti Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Biglietti: da 18 a 28 euro.

Il marito invisibile è la prima commedia in video-call. Una messinscena innovativa con le attrici che recitano, sul palco, senza mai guardarsi, avvolte da uno sfondo completamente blu; in alto, invece, appaiono in due grandi schermi mentre sono nelle loro case come a dire che la realtà virtuale supera la realtà ordinaria. Un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione con le due protagoniste che ci accompagnano, con la loro personalissima comicità, in un viaggio che dà i brividi per quanto è scottante e attuale.

Le interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico nel Ridotto del Teatro domenica 15 ottobre alle ore 18. L’ingresso all’Incontro è gratuito. Dopo la “Prima” bagnacavallese, lo spettacolo tornerà in Romagna, giovedì 19 e venerdì 20 ottobre, al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia.