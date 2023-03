Maria Paola Patuelli presenta il libro "Metamorfosi del rosso fra comunismo e femminismo"

Venerdì 17 marzo, alle 18, nella sala D'Attorre di via Ponte Marino, 2, per il XLIX ciclo degli Incontri Letterari del Centro Relazioni Culturali, si terrà la presentazione del libro di Maria Paola Patuelli “1989. Metamorfosi del rosso fra comunismo e femminismo”, Pendragon edizioni. Interverranno Claudia Giuliani ed Elsa Signorino; a presentare la serata, come di consueto sarà Anna De Lutiis.

Il 1989 è stato un anno cruciale per tutto il mondo. La caduta del muro di Berlino, la rivolta di piazza Tienanmen, il cambio di nome del PCI. E ancora, prima e dopo, altri eventi che hanno segnato la vita di Maria Paola Patuelli, regalandole, come scrive lei stessa, "molte ombre e poche luci". Prende così il via una riflessione dal valore terapeutico, dove l'autrice apre i suoi diari, li svela e li interpreta, dopo più di trent'anni. Un percorso fortemente legato agli avvenimenti politici del tempo, con la presenza di persone reali e letterarie, rivissute con intensa partecipazione. Attenta osservatrice della realtà, Maria Paola così la sintetizza: "Abito oggi in un pianeta diverso da quello in cui sono nata? Il pianeta è lo stesso, ma il paesaggio e l'orizzonte sono cambiati".

E? un racconto che si snoda partendo dai diari dell’autrice degli anni che precedono e seguono quel fatidico momento della storia del Novecento. Edito da Pendragon, il libro e? una sorta di memoir dove l’elemento autobiografico si intreccia con i linguaggi della politica, della filosofia, della storia e della letteratura.