Maria Pia Timo porta in scena le fatiche della vita moderna con "Una donna di prim’ordine"

Al via la rassegna teatrale “Una Massa di risate”, nella Sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2. Sabato 19 novembre alle 21 si parte con Maria Pia Timo in scena con lo spettacolo “Una donna di prim’ordine. Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito”. L’attrice calca la scena assumendo il ruolo di guida speciale per le donne logorate dalla vita moderna e che si trovano a doversi barcamenare fra lavoro, faccende domestiche, figli, marito e cane. Con la sua ironia saprà proporre consigli, metodi giapponesi, teorie scientifiche e tanto altro, utili per rimettere ordine al marasma di incombenze che il vivere quotidiano presenta.

Maria Pia Timo è un’attrice, comica e cabarettista originaria di Faenza. Ha ottenuto celebrità grazie ai suoi lavori teatrali e alle partecipazioni televisive. In particolare, ha solcato i palchi di “Zelig”, di “Quelli che il Calcio”, “Colorado” e di altri programmi del piccolo schermo. Ha lavorato anche per il cinema partecipando a diversi film fra cui “Gli amici del bar Margherita” di Pupi Avati, Brave Ragazze di Michela Andreozzi e Pinocchio di Matteo Garrone. Come monologhista ha realizzato gli spettacoli “Wanda la carrellista”, “Ciao patachini”, “Bionda Zabaione”, “Doppio Brodo Show”, e “Guida pratica per sistemare l’armadio, il marito e il cane”.

Il prossimo appuntamento della stagione sarà sabato 3 dicembre alle ore 21 con Sergio Casabianca che propone lo spettacolo “Siamo tutti italiani, ma solo noi Romagnoli”. Il costo dei biglietti per il 1° Settore Poltrone è di 14 euro intero e 12 euro il ridotto, mentre per il 2° Settore Sedie è di 12 euro intero e 10 euro ridotto.