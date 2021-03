Mariapia Veladiano presenta il suo ultimo libro “Adesso che sei qui”

La Biblioteca di Cervia organizza giovedì 11 marzo alle 17.30 un incontro con la scrittrice Mariapia Veladiano che presenta il suo ultimo libro “Adesso che sei qui” (editore Guanda, 2021). La scrittrice sarà intervistata da Catia Pantoli, del Gruppo di Lettura della Biblioteca. Presenta l’incontro l’assessora Michela Brunelli. L'incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca di Cervia.

Il romanzo racconta la storia di zia Camilla, che inizia a soffrire di Alzheimer. La nipote Andreina e una cerchia di amicizie, tutta al femminile, si prenderanno cura di lei. Il tema fondamentale del libro è la cura, che in Italia, come nel libro, ricade sempre sulle spalle delle donne. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative organizzate dall’Assessorato alle Pari Opportunità con il Servizio SeiDonna del Comune di Cervia in occasione dell’8 marzo, che ha come tema “La parola che cura”.