Manga, giochi, k-pop e sfide a colpe di spada laser: torna il Marina Cosplay & Games

Tre giorni di grande festa si preparano a Marina di Ravenna per il ponte del 2 giugno con il ritorno di "Marina Cosplay & Games". Personaggi di film, cartoni, manga e serie tv si riverseranno nella piazza di Marina dal 31 maggio al 2 giugno per dare vita a un festival che dà grande spazio anche a giochi (per bambini e adulti), fumetti, musica e molto altro. La fiera giunge alla sua terza edizione e, dopo aver riempito le strade e le piazze di Marina di Ravenna lo scorso anno, aggiungendo agli appassionati del settore anche i turisti, quest'anno si ripropone con un nuovo carico di sorprese.

Marina Cosplay & Games è la fiera che celebra il cosplay, il mondo dei fumetti e il gioco intelligente in ogni sua forma organizzata dalla Pro Loco di Marina di Ravenna col patrocinio del Comune di Ravenna, dell’Assessorato al Turismo e di Federludo, la federazione italiana delle associazioni ludiche. Marina Cosplay & Games si svolgerà nelle piazze Dora Markus e Marinara di Marina di Ravenna il 31 maggio e l'1-2 giugno 2024.

Programma provvisorio

Venerdì 31 maggio

– Ludoteca: apertura tavoli ore 18:00: uno spazio di 30 tavoloni su cui è possibile provare tutti i giochi di nuova generazione: in scatola, di carte collezionabili o giochi di ruolo, con lo staff di ben 6 associazioni che sarà a disposizione per spiegarvi le regole e/o giocare con voi per tutte e tre le serate della fiera

– Palco: sul grande palco in piazza Dora Markus alle ore 21 concerti ed esibizioni di vari artisti della scena “nerd”

– Arena: una grande arena sarà allestita in piazza Dora Markus che ospiterà esibizioni di combattimenti e allenamenti di spada laser per i visitatori e molto altro. Dalle ore 18:00 lezioni di scherma storia per bambini o per adulti con Hema, lezioni di spada laser con Ludosport

– Junior dalle 18:00: l’area dedicata ai più giovani ed alle famiglie, con tante attività per i più piccoli ed i giochi di una volta. Attività per bambini con Lucertola Ludens, creazioni coi palloncini per tutti con Sam e Tabata

– Street parade: le strade di Marina di Ravenna verranno invase dai più colorati protagonisti di cartoni animati, telefilm, film, saghe e videogiochi più famosi e potrete visitare e fare le foto nel “The Nook” il nuovo progetto di costuming di Empira

Sabato 1 giugno

– Ludoteca: apertura tavoli ore 14:00: uno spazio di 30 tavoloni su cui è possibile provare tutti i giochi di nuova generazione: in scatola, di carte collezionabili o giochi di ruolo, con lo staff di ben 6 associazioni che sarà a disposizione per spiegarvi le regole e/o giocare con voi per tutte e tre le serate della fiera

– Palco: sul grande palco in piazza Dora Markus si susseguiranno concerti ed esibizioni di vari artisti della scena “nerd” oltre al grande Cosplay Contest presentato da Epicos. Spettacolo di spada laser di Force Academy, esibizioni dance K-pop con KST, intervista di Ivo de Palma (il doppiatore di Pegasus!), grande concerto dei Cartuneitors

– Arena: una grande arena sarà allestita in piazza Dora Markus che ospiterà esibizioni di combattimenti e allenamenti di spada laser per i visitatori e molto altro. Lezioni di scherma storia per bambini o per adulti con Hema, lezioni di spada laser con Ludosport; random Dance K-Pop con KST

– Junior dalle 14:00: l’area dedicata ai più giovani ed alle famiglie, con tante attività per i più piccoli ed i giochi di una volta. Attività per bambini con Lucertola Ludens, creazioni coi palloncini per tutti con Sam e Tabata.

– Street Parade: le strade di Marina di Ravenna verranno invase dai più colorati protagonisti di cartoni animati, telefilm, film, saghe e videogiochi più famosi e potrete visitare e fare le foto nel “The Nook” il nuovo progetto di costuming di Empira

– Conferenze, Costellazione Manga – Speciale Akira Toriyama a cura di Daria Dall’Olio (Ascig), Gamer_Mamma: “genitori 2.0” come avvicinarsi ai social e come favorire l’uso del gioco come alternativa

Domenica 2 giugno

– Ludoteca: apertura tavoli ore 14:00: uno spazio di 30 tavoloni su cui è possibile provare tutti i giochi di nuova generazione: in scatola, di carte collezionabili o giochi di ruolo, con lo staff di ben 6 associazioni che sarà a disposizione per spiegarvi le regole e/o giocare con voi per tutte e tre le serate della fiera

– Palco: sul grande palco in piazza Dora Markus si susseguiranno concerti ed esibizioni di vari artisti della scena “nerd” oltre al grande Cosplay Contest presentato da Epicos

– Esibizione Mangapop; spettacolo di spada laser di Force Academy; esibizioni dance K-pop con KST; intervista di Ivo de Palma (il doppiatore di Pegasus); grande concerto di chiusura

– Arena: una grande arena sarà allestita in piazza Dora Markus che ospiterà esibizioni di combattimenti e allenamenti di spada laser per i visitatori e molto altro. Lezioni di scherma storia per bambini o per adulti con Hema, lezioni di spada laser con Ludosport; random Dance K-Pop con KST

– Junior dalle 14:00: l’area dedicata ai più giovani ed alle famiglie, con tante attività per i più piccoli ed i giochi di una volta. Attività per bambini con Lucertola Ludens, creazioni coi palloncini per tutti con Sam e Tabata

– Street Parade: le strade di Marina di Ravenna verranno invase dai più colorati protagonisti di cartoni animati, telefilm, film, saghe e videogiochi più famosi e potrete visitare e fare le foto nel “The Nook” il nuovo progetto di costuming di Empira.

– Conferenze ore 18:00: AreaGames: Didattica Ludica.