Marina di Ravenna, "Ballo Scalza": venerdì serata brasiliana con Nil Do Brasil

Anche la serata “Ballo scalza” al Bagno Lucciola di Marina di Ravenna offre il suo contributo alla Notte Rosa della riviera in programma nel prossimo weekend. Venerdì 7 luglio, come da tradizione, ecco allora una serata dal sapore brasiliano. Si comincia a tavola, con la possibilità di gustare la Cena Churrasco: poi è in programma l’esibizione live di samba della compagnia guidata dal popolare ballerino Nil do Brasil.

La serata prosegue fino alle 3 del mattino, con i dj Robert-Eno e Checco Tassinari e la vocalist Carlotta.

Per info e prenotazioni, 347 5313967