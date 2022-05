Mercatini, street food e artisti di strada: arriva il Buskers music festival

Venerdì 17 e sabato 18 giugno a Marina Romea giungono mercatini, artisti di strada, stand gastronomici e street food con le specialità del nostro territorio e non solo, in occasione del Buskers Music Festival. Una due giorni da vivere con tanti spettacoli sotto le stelle. L'evento è a ingresso libero.

Si parte alle 18 con i mercatini lungo via Italia, mentre alle 19 apre lo stand gastronomico in piazza Italia. L'evento principale sarà poi il concerto in programma alle 21.30, sempre in piazza Italia.