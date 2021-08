Pancakes, regali, cenone e tombolone: torna la festa di Natale in spiaggia

Indirizzo non disponibile

Nella giornata di mercoledì 25 agosto torna il tradizionale appuntamento del Romea Beach di Marina Romea, il più atteso dell’estate da grandi e piccini. “Is Christmas Time”, il Natale estivo del Romea Beach, una giornata dedicata al 25 dicembre. Con la spiaggia che si trasforma grazie agli alberi di Natale, ai presepi, agli addobbi, alla neve artificiale; e con diversi appuntamenti imperdibili nell’arco dell’intera giornata.

Dalle 8 del mattino, intanto, si fa colazione con i pancakes; ma è alle 17 l’evento più atteso da tutti i bambini: Babbo Natale arriva infatti via mare, sulla sua barchetta, per portare i regali a tutti i bimbi che lo aspettano sulla spiaggia. La sera, poi, dalle 20 Cenone di Natale con i cappelletti asciutti e in brodo, l’arrosto e il panettone; infine, dalle 22, la classica tombola di Natale.