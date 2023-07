Delizie di mare in graticola: si celebrano i giorni del Pesce Azzurro

Prezzo non disponibile

Appuntamento gustoso a Marina di Ravenna: domenica 23 agosto si attendono i fuochi d'artificio per la festa di Sant'Apollinare deliziandosi con squisiti piatti di mare. Al bacino pescherecci di Marina si celebrano I giorni del Pesce Azzurro. Dalle 19 apre lo stand gastronomico che proporrà pesce azzurro cotto in graticola, in attesa dello spettacolo pirotecnico che partirà alle 23.