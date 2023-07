A Marina si balla con la serata "Freedom": il party bohemien con brillantine e collane

A partire dal 30 luglio, e per la prima volta nella storia di domenica, il Santafè di Marina di Ravenna si prepara a 4 date esclusive che si protrarranno per tutto il mese di agosto. Il format proposto è il "Freedom", party in stile Coachella già inaugurato questa stagione quando in consolle suonava Gianluca Vacchi. Animo Bohemien quindi, dove accessori, brillantini, collane e tutto il necessario per esprimere la propria personalità, prenderanno la scena.

E non è tutto, perché in occasione di questa iniziativa, il Santafè ha stretto la collaborazione con il Bagno Donna Rosa 38 ed i suoi Djs. Dj Miasko e Alle B Dj, per rimarcare fin da subito che tipo di stile musicale verrà proposto. Il prezzo d'ingresso è di 10 euro. Una consumazione sarà offerta ai clienti che riusciranno ad entrare in possesso dei braccialetti che verranno distribuiti in giornata sul lungomare. Le serate iniziano alle 22.30.