Marino Bartoletti racconta "La discesa degli dei"

Giovedì 13 luglio, alle 21.15, al Palace Hotel di Milano Marittima prosegue la rassegna "Cervia, la spiaggia ama il libro" con il giornalista, conduttore e autore televisivo Marino Bartoletti che presenta il suo ultimo libro, vincitore del Premio letterario “Terra D’Agavi”, intitolato "La discesa degli dei" (Gallucci Editore). Conduce la serata Beppe Boni.

Il libro. C’è una Scala Celeste che collega il Luogo alla Terra. È percorrendo quella scala che alcuni dei, convocati dal Grande Vecchio, tornano per dare una mano a chi ne ha invocato l’aiuto: come la bravissima cantautrice napoletana che sogna di essere finalmente capita e apprezzata; il pilota di talento e senza mezzi che aspira a guidare un giorno una Ferrari in Formula Uno; il campione affermato che vorrebbe recuperare la propria dignità dopo che la sua vita si è ribaltata per una maldicenza ingiusta; la piccola atleta che desidera con tutte le sue forze arrivare alle Olimpiadi; il famoso anchorman, ferito dall’inusitata cattiveria degli uomini, che vuole farla finita… Ed ecco che, con grande generosità, si mobilitano Gigi, Pietro, Pino, Mimmo, Gilles, Fausto, Massimo, guidati dalla più sensibile, umana e coraggiosa di tutti loro. "Possiamo essere soddisfatti, Raffaella, non crede? Abbiamo aiutato ragazzi che lo meritavano, abbiamo rivisto amici meravigliosi. E se, per assurdo, fosse stato tutto un sogno, sarebbe stato un sogno bellissimo".