La calda voce di Mario Biondi arriva in concerto a Ravenna

Arriva anche al Teatro Alighieri di Ravenna il tour di Mario Biondi. L'appuntamento con lo straordinario artista e cantante è per il 28 novembre, ore 21. Prezzi da 34 a 69 euro. Biglietti in vedita su Ticketone. La vocazione internazionale dI Mario Biondi era evidente sin dai primi anni della sua carriera. Appassionato di musica soul, nel 1988 aprì i concerti del grande Ray Charles, e divenne noto al pubblico in seguito alla pubblicazione in Giappone del singolo “This is what you are”, rilanciato in tutta Europa da Norman Jay, celebre dj della BBC1. La voce calda, limpida e sicura, i suoi arrangiamenti e le tante esperienze avute fino ad oggi, incluse le colonne sonore di importanti film, l’hanno portato ad essere un artista completo, con tutte le caratteristiche di performer ed autore internazionale.