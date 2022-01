"Marisa Merz. Lo sguardo della differenza": una conferenza con Maria Teresa Roberto

Indirizzo non disponibile

Sabato 29 gennaio 2021 alle ore 17.00, la Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna ospita la conferenza di Maria Teresa Roberto dal titolo Marisa Merz. Lo sguardo della differenza.

Marisa Merz (Torino, 1926 - 2019) è stata una presenza appartata nella scena artistica internazionale, vicina agli esponenti dell'Arte povera, ma portatrice di una voce inconfondibile e originale. Le sue opere, realizzate in alluminio, filo di rame o nylon, cera, creta, sono nate sempre in rapporto diretto con i luoghi del suo abitare, e si sono inserite negli spazi espositivi che le hanno accolte attraverso un processo incessante di trasformazione e proliferazione, con il disegno a fare da punto di incontro e di sviluppo di tutte le fasi e i temi della sua ricerca.

La conferenza sarà trasmessa anche in streaming tramite il sito e il canale YouTube della Fondazione. Dopo la conferenza è prevista, per i soli presenti in sala, la proiezione del documentario Intorno a Marisa. Le opere, gli amici, le parole di Marisa Merz (Italia, 2013 – 26’) diretto da Simona Confalonieri. Il documentario è disponibile a noleggio sulla piattaformaAudiovisiva.org.

L'evento, patrocinato dal Comune di Ravenna, si inserisce nell'ambito delle attività collaterali alla mostra personale Fuori Asse di Mirella Saluzzo visitabile presso gli spazi della Fondazione fino al 5 marzo 2022. In apertura all'evento, sarà presentato inoltre il catalogo della mostra, edito da Danilo Montanari, che costituisce anche il primo fascicolo della collana editoriale della Fondazione.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, con certificazione verde Covid-19 rafforzata (Super Green Pass) e mascherina FFP2.

