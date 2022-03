Mary Veloce e Anna Brunelli in concerto per sostenere la lotta contro il cancro

Venerdì 4 marzo, a partire dalle ore 21, la Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna aprirà le sue porte alla musica per una buona causa: sostenere i professionisti della lotta contro il cancro che operano all’Ospedale “Santa Maria delle Croci”, affinché possano prestare la propria competenza al servizio della comunità con maggiore facilità ed efficienza. L’evento si chiama “Brevi Note d’Autore”: vedrà esibirsi un duo tutto al femminile, con Mary Veloce al pianoforte e Anna Brunelli al clarinetto.

Il concerto è organizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo, tornato già dai mesi precedenti alle festività natalizie alle iniziative in presenza per permettere alla ricerca contro il cancro di non rallentare pur in un periodo, quello della pandemia, dove screening e visite di controllo hanno dovuto subire un rallentamento brusco e le cui ripercussioni cominciano già a sentirsi a due anni di distanza dallo scoppio dell’emergenza: l’ingresso, per cui è prevista l’esibizione del Green Pass Rafforzato e l’utilizzo della mascherina FFP2 in ottemperanza alle norme di contenimento del contagio da Covid-19, sarà ad offerta libera.

Le donazioni raccolte nel corso della serata saranno tutte utilizzate per la digitalizzazione della Degenza Oncologica dell’Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, per aggiornare i software con cui vengono garantite una presa in carico dei pazienti personalizzata garantendo al contempo la tutela più stringente della loro privacy.