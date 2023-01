Maschere e carri allegorici tornano a colorare la città: riparte il Carnevale dei Ragazzi

Coriandoli, maschere, costumi e carri allegorici tornano protagonisti nelle strade del Ravennate. Si rinnova nel 2023 l'appuntamento con il Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna. Le date da segnare sul calendario sono due: quella di domenica 12 febbraio, con la grande sfilata per le strade di Ravenna che partirà alle 14.30, e quella di domenica 19 febbaraio con la partenza (sempre alle 14.30) della sfilata a Marina di Ravenna.

Protagonisti sono come da tradizione i carri allegorici e i gruppi mascherati delle parrocchie diocesane che porteranno allegria e sorprese per le strade della città e di Marina. Insieme alla sfilata si rinnova anche la tradizionale Lotteria di Carnevale che vede come primo premio uno Skoda Fabia. L'estrazione dei biglietti si terrà il 19 febbraio a Marina in viale delle Nazioni. Il ricavato della lotteria sarà devoluto alla Caritas diocesana per il progetto della mensa e delle docce presso l'Opera di Santa Teresa. In caso di maltempo nella giornata della sfilata del 12 febbraio, il 19 la parata si terrà a Ravenna.