Maschere, dolciumi e allegria: arriva il Carnevale di Alfonsine

Domenica 12 febbraio approda ad Alfonsine il Carnevale, l’appuntamento in maschera più colorato di sempre, con una sfilata per le vie del paese di gruppi mascherati. Si parte alle 14.30 dalla "vecchia" piazza Monti, dove i gruppi si riempiono dei soggetti più disparati e si allineano per il "via!": scuole, gruppi di amici, oratori, quartieri, associazioni, ogni occasione è buona per animare la festa, chi mascherato e chi no, con tanto entusiasmo lanciando coriandoli (rigorosamente di carta!), caramelle, dolciumi, gadget e pupazzetti ai partecipanti. La sfilata si conclude in piazza Gramsci, dove l’Amministrazione comunale premierà tutti i gruppi e i partecipanti, ringraziandoli per la partecipazione, l’originalità e le novità proposte.