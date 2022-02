Maschere, spettacolo e laboratori creativi: si festeggia Carnevale all'Almagià

Ultimo appuntamento della stagione teatrale le Arti della Marionetta: per chiudere in bellezza e per ringraziare il pubblico dell’affetto mostrato in questi lunghi cinque mesi di spettacolo dal vivo, il Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli organizza per sabato 26 febbraio un appuntamento dedicato al Carnevale pensato per le famiglie, dove le parole d’ordine sono coinvolgimento, divertimento, risate e “stare insieme”.

Bambini e adulti saranno coinvolti in una divertente Festa di Carnevale con lo spettacolo Dal paese dei Balocchi della compagnia Claudio&Consuelo, per un pomeriggio ricco di emozioni con i suoi coriandoli, stelle filanti, e allegria. La Festa inizierà alle ore 16:00 con una serie di attività e laboratori rivolti ai bambini a tema “carnevalesco”, in collaborazione con l’Associazione e il Museo La Casa delle Marionette.

Alle ore 17,00 il momento spettacolare è affidato alla Compagnia Claudio&Consuelo con lo spettacolo di giocoleria “Dal paese dei Balocchi”. Uno spettacolo che unisce la giocoleria alla clownerie, alla musica e al canto dal vivo, per dare vita ad un mix di circo e teatro, utilizzando tecniche di teatro di strada pur non essendo uno spettacolo di strada. Oggetti quotidiani, noncuranti della legge di gravità, che volano, si corteggiano, si scambiano e cucinano attraverso un "giocare" che non è una finzione inconcludente o un esercizio della propria abilità ma diventa un modo per agire, per sopravvivere, per superare le proprie debolezze. Così, giocando, si trova il Paese dei Balocchi.

Al termine dello spettacolo, musica, balli e danze coinvolgeranno il pubblico nella Festa più colorata dell’anno. L’appuntamento rientra nella sezione Almagià in Festa inserita nella XXXIII edizione della stagione teatrale Le Arti della Marionetta.

Per lo spettacolo del giorno 26 febbraio, biglietteria presso le Artificerie Almagià – Via dell’Almagià 2, Ravenna, aperta il giorno di spettacolo dalle ore 10:30 alle ore 12:30 dalle ore 15.30. È consigliata la prenotazione, telefonicamente al 392 6664211 (dalle ore 10 alle ore 18) o via e-mail a compagnia@teatrodeldrago.it. Biglietti: Intero adulti €7, Ridotto bambini, over65 €5, Gratuito sotto i 3 anni. Speciale famiglia (2 adulti + 2 bambini) €20 - terzo figlio €1.