Massa Lombarda, al Venturini una mostra di arte contemporanea

Nuova mostra al Centro Culturale Venturini di Massa Lombarda. Si tratta dell’esposizione di arte contemporanea dell’artista di origini etiopi Shashe Capra. L’inaugurazione sarà il 4 marzo alle ore 10.30 e sarà il primo di una serie di iniziative legate alla giornata della donna.

L’Assessore alla Cultura Elisa Fiori dichiara: “Con la mostra di Shashe Capra diamo ufficialmente il via alle celebrazioni che ruotano attorno all’8 marzo.

Un mese intero dedicato alle donne, fatto di incontri ed eventi per dare voce alla loro creatività e alla loro voglia di farsi sentire e vedere.

Le opere di questa giovane artista etiope, capace di mescolare nella stessa tela tecniche e materie, ci parlano di natura e di rinascita e ci fanno capire quanto sia profondo il legame tra la Terra e l’universo femminile.”

Shashe Capra, in arte La_Shashe è nata in Etiopia e adottata in Italia. Dopo la laurea in scienze della comunicazione decide di riprendere a dipingere. Nelle sue opere prevalgono elementi naturali come corteccia, foglie, fango, muta di serpente o esoscheletri incorniciati da uno stile definibile solo dall’osservatore. Con unicità e semplicità La_Shashe ha conquistato l’attenzione del pubblico anche fuori dai confini nazionali e nei prossimi mesi ha in programma numerose esposizioni in varie città italiane.

La mostra resterà visitabile fino al 2 aprile ai seguenti orari: lunedì dalle 15 alle 18.30; dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30; sabato dalle 9:30 alle 12:30. Per informazioni: Centro Culturale Venturini al numero 0545985812 o alla mail biblioteca@comune.massalombarda.ra.it.

La mostra è organizzata dal Comune di Massa Lombarda, l'evento di sabato 4 marzo è organizzato dal Comune di Massa Lombarda con la collaborazione di Antica Bottega del Fornaio – Roberto Tonini Pastry Bakery Chef e Caffetteria - Gelateria Tiffany

L'evento è organizzato dal Comune di Massa Lombarda con la collaborazione di Antica Bottega del Fornaio - Roberto Tondini Pastry Bakery Chef e Caffetteria - Gelateria Tiffany.