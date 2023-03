Massa Lombarda, alla Sala del Carmine la musica dei "Licaones"

Dopo il successo di Ana Carla Maza Quartet, venerdì 24 marzo, alle 21, presso la Sala del Carmine di Massa Lombarda, si terrà il secondo appuntamento massese dell’edizione 2023 del festival musicale Crossroads con la i “Licaones feat. Bearzatti, Ottolini, Marchioni, Mappa”.

Le prime gesta dei Licaones sono riconducibili a Lounge Party (2002) e Licalecca (2005): annate significative nelle carriere di Francesco Bearzatti e Mauro Ottolini, principali ideatori della musica del quartetto. Da allora si sono tutti e due imposti come solisti di punta del jazz italiano, conquistando anche le scene internazionali. Nel 2018 i quattro ‘Licaoni’ hanno ripreso in mano un progetto dal notevole potenziale musicale dentro il quale vorticano elementi blues, swing, funky, latin. Li si ascolta così nuovamente anche su disco: The Lounge Lovers (2019).

La musica dei Licaones è immediata ma mai scontata, forte del trascinante tocco ballabile conferito dalla batteria di Paolo Mappa e del groove irrefrenabile di Oscar Marchioni, un tastierista la cui esuberante inventiva non è stata ancora ben recepita in Italia (tant’è che ormai da anni è di base in Francia). L’improvvisazione jazzistica scorre poi col massimo estro: le trascinanti volate di Bearzatti e Ottolini hanno un effetto galvanizzante, col loro sound verace e una pronuncia in cui convivono divertissement e pura eccitazione cinetica.

La band è composta da: Francesco Bearzatti come sax tenore; Mauro Ottolini al trombone; Oscar Marchioni come organo Hammond; Paolo Mappa alla batteria.

Crossroads Jazz e Altro in Emilia-Romagna è un festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regione, ed è una delle maggiori iniziative europee in quest’ambito. La città di Massa Lombarda ospita la kermesse dal 2005.