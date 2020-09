Flavio Oreglio atteso al "Carmine": riparte la stagione teatrale di Massa Lombarda

La Sala del Carmine di Massa Lombarda ricomincia a ospitare la stagione teatrale dopo la sospensione per l’emergenza Covid-19. Da sabato 3 ottobre gli spettacoli della rassegna “Una Massa di Risate” ricominciano da dove erano stati interrotti a marzo con alcune novità. Per rispettare le disposizioni in vigore contro il diffondersi del Covid-19, i posti sono limitati (circa 30 ancora disponibili) e possono essere prenotati fin da subito direttamente al numero 335 5610895 (non all'Urp come di consueto). Si ricorda che le precedenti prenotazioni, per motivi organizzativi e di ovvie limitazioni dei posti, non sono ritenute più valide, per cui chi avesse prenotato in primavera per i due spettacoli, deve prenotare nuovamente. Restano invece assicurati tutti i posti degli abbonati all'intera rassegna.

Sabato 3 ottobre alle 21 Flavio Oreglio presenterà “Una vita contromano”, un racconto di un percorso, di una carriera: dalle canzoni umoristiche di Ridendo e sferzando, passando per la storia del cabaret, con l’omaggio a un gruppo di poeti che lo hanno inventato e altre sorprese. “Una celebrazione – spiega Oreglio - che dura da 4 anni, durante i quali ho rilasciato sei pubblicazioni editoriali tra libri, dischi, dvd e multimedia: in quei prodotti è raccolta tutta la mia storia, sia quella autobiografica raccontata in due volumi, sia quella artistica attraverso antologie e altri lavori. Una vita contromano, proprio come ho sempre fatto io nella vita, a volte pagandone anche le conseguenze. E nel ripercorrere quegli anni riemergeranno tutte i numeri della mia carriera: dalle canzoni umoristiche di Ridendo e sferzando alle poesie catartiche, passando per la storia del cabaret con l’omaggio a un gruppo di poeti che lo hanno inventato e altre sorprese. Questo il programma ma senza un canovaccio preciso: dipenderà anche da dove andremo a parare con il mio interlocutore…anche questo è cabaret!”.

Sabato 24 ottobre, sempre alle 21, arrivano Gigi e Andrea con “Di nuovo insieme”. Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, gli storici Gigi&Andrea, hanno dato vita a un duo comico molto popolare dagli anni ‘70 agli anni ‘90. Dopo anni in cui le loro carriere artistiche hanno proseguito autonomamente, ritornano “Di nuovo insieme” in un live show che ripercorre i migliori momenti della loro carriera. Uno spettacolo con i migliori sketch in grado di far divertire qualsiasi tipo di pubblico. I protagonisti formano un duo che non è solo conosciuto ma anche storico e in questa formazione tornano sulla scena per raccontarsi sul palco, tra divertimento e risate, dando vita a uno show che comprende le migliori scenette della loro storia di comicità.

È obbligatoria la prenotazione al numero 335 5610895. L’assegnazione dei posti avverrà nel rispetto del distanziamento interpersonale. Gli abbonamenti della stagione 2019-2020 restano validi per i prossimi appuntamenti in programma. Il costo dei biglietti è di 12 euro intero e 10 euro ridotto (giovani fino a 25 anni; over 65 anni; soci La BCC ravennate forlivese e imolese). Nella giornata dello spettacolo la biglietteria della Sala del Carmine apre alle 19.30.

La rassegna “Una Massa di risate” è organizzata in collaborazione con Gruppo Teatrale La Bottega del Buonumore e con il sostegno di La BCC ravennate, forlivese e imolese e Con.Ami. Per ulteriori informazioni e prenotazioni Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore al numero 335 5610895.